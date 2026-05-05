Orhan Okulu Kumluca Başpehlivanı

05.05.2026 20:38
27. Kumluca Gelişim Ligi'nde Orhan Okulu, finalde Osman Kan'ı yenerek başpehlivan oldu.

Antalya'da düzenlenen 27. Kumluca Gelişim Ligi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde Osman Kan'ı yenerek birinci oldu.

Kumluca Atatürk Stadı'ndaki güreşleri Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çevre ilçe belediye başkanları ile çok sayıda güreşsever takip etti.

Türkiye'nin farklı illerinden 31'i başpehlivan yaklaşık 900 güreşçi, 14 kategoride rakipleriyle mücadele etti. Güreşlere seyirciler yoğun ilgi gösterirken er meydanında pehlivanlar, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıran kırana mücadele etti.

Zaman zaman sakatlıkların da yaşandığı müsabakalarda, sakatlanan pehlivanlara sahadaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Güreşlerin finalinde, geçen yılın finalinde olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ile Osman Kan karşı karşıya geldi. Güreş sırasında sakatlanarak bir süre tedavi gören Osman Kan, daha sonra müsabakaya devam etti.

Normal sürede her iki pehlivan da birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlamaya geçildi. Puanlamada rakibine göre atak güreş ortaya koyan Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde Osman Kan ikinci, Yusuf Can Zeybek ve Serdar Yıldırım üçüncü oldu.

Güreşler sonunda 27. Kumluca Gelişim Ligi Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu ve dereceye giren diğer pehlivanlara altın kemer ve kupasını, protokol üyeleri verdi.

Başpehlivan Orhan Okulu, basın mensuplarına, başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran Orhan Okulu, "Kumluca'da kendi seyircimin önünde başpehlivanlığı elde etmiş olmaktan son derece mutluyum. İnşallah sezonun finalinde Kırkpınar Güreşleri'ni de kazanarak altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum. Bu yıl ayrıca ilk defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreşleri'ni de kazanarak tarihe geçmek istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Avcıoğlu ise bu yıl 27'ncisini düzenledikleri Kumluca Gelişim Ligi Yağlı Güreşleri'ne güreşseverlerin gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Güreşlerde ayrıca ağalık ihalesini iş insanı Veysel Yaraş, 4 milyon 507 bin lira vererek kazandı.

Kaynak: AA

