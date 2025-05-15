Orhan Okulu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Orhan Okulu Öğrencilerle Buluştu

Orhan Okulu Öğrencilerle Buluştu

Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, öğrencilerle başarı hikayesini paylaştı.

15.05.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitede düzenlenen "Gençlik ve kariyer" başlıklı söyleşiye antrenörü Kemal Yılmaz ile birlikte konuk olan Okulu, öğrencilere er meydanında 25 yılı aşan spor hayatını ve başarılarını anlattı.

İlk olarak 2000 yılında Kırkpınar güreşlerinde derece elde ettiğini ifade eden Orhan Okulu, "Ata sporu yağlı güreşe, kendi ilgim vardı. Ailemin desteği, çevremde büyüklerimin yönlendirmesiyle güreşe başladım. İlk başlarda çok zorlandım, ama yılmadım, her zorlandığımda daha fazla mücadele ettim. Sonuçta başarılar gelmeye başlayınca daha fazla istekle çalıştım. Her işte olduğu gibi bizim işte de hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak gerekiyor." dedi.

Kırkpınar ve Elmalı güreşlerinin camiada önemli bir yeri olduğunu aktaran Okulu, bu güreşlerde derece elde etmenin, birinci olmanın mutluluğunu fazlasıyla yaşadığını belirtti.

Özellikle Elmalı güreşlerinde altı yıl üst üste başpehlivan olarak, iki kez altın kemerin daimi sahibi olduğunu anımsatan Okulu, şöyle konuştu:

"Benim için her güreş büyüktür, her güreş önemlidir. Ancak Kırkpınar güreşlerinin havası, orada elde edilen başarı tabii ki hem camiada, hem de bizlerde çok farklı oluyor. Benim için yakın tarihte olmayan, belki gelecekte de olması biraz zor olan altı kez üst üste Elmalı güreşlerinde başpehlivan ünvanını elde etmek oldu. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Tüm bu başarılarımın altında yatan en önemli faktör güreşe başlangıcımdan bugüne kesintisiz ve disiplinli çalışmak. Sizlere de tavsiyem yaptığınız işte belli bir program dahlinde, disiplinli bir çalışmanız olsun. O zaman başarı mutlak olacaktır."

Söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Orhan Okulu, kendi başarısında sabır, inanç ve sürekliliğin vazgeçilmez değerler olduğunu vurguladı.

Kumluca MYO Müdürü Dr. Öğr. üyesi Ahmet Çoşgun da gençleri kariyer gelişiminde rol model isimlerle buluşturduklarını kaydetti.

Söyleşinin moderatörü Öğr. Gör. İbrahim Uğur Acar ise Orhan Okulu'ya katılımı için teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Gençlik, Kumluca, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Okulu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Orhan Okulu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.