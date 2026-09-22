Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın Fransa maçı hazırlığında antrenmana katılmadı - Son Dakika
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Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın Fransa maçı hazırlığında antrenmana katılmadı

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Orkun Kökçü, A Milli Takım\'ın Fransa maçı hazırlığında antrenmana katılmadı
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A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçının hazırlığını basına kapalı antrenmanla sürdürdü. Ayak parmağındaki ağrıları süren Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı. Çalışma, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başladı. Ay-yıldızlı futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ile göreve yeni başlayan antrenörler için çalışmanın başında A Milli Takım'a özgü neşeli bir kutlama yapıldı.

Dün seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer alamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün bugünkü çalışmada takımla birlikte çalıştı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı.

Antrenmanı TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

A Milli Takım, Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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