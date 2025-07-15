Orkun Kökçü: Beşiktaş İçin Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım - Son Dakika
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Orkun Kökçü: Beşiktaş İçin Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım

Orkun Kökçü: Beşiktaş İçin Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım
15.07.2025 19:43
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kulübünü en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, "Tek odağım sahaya çıkıp kulübümü en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda kadroya yeni katılan Orkun Kökçü, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"

Yeni sezon hazırlıkları için siyah-beyazlı kafileye katılan Orkun Kökçü, "Shakhtar Donetsk maçına hazırlanıyoruz. Burada her şey güzel şimdi idmana başlayacağız. Çok özel bir iki gündü. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu karşılama özel bir şey oldu. Kendimin star olduğunu düşündüğümden değil. Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için. Çok güzel geçti. Orada da anlattım. O gün benim en güzel ve en özel günümdü. O yüzden taraftarlarımıza, Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir" diye konuştu.

Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyeceğinin hatırlatılması üzerine Orkun, "Heyecanlıyım. Küçükken maçlarını izlediğim çok büyük efsaneler taşıdı bu 10 numarayı. Benim için özel bir his. Üzerimde baskı illaki var. O da güzel bir şey futbolda. Baskı olmazsa kendini gösteremezsin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile tanıştıklarını aktaran Kökçü, "Hocamız çok iyi biri. Onunla ilk kez tanıştım. Bana planlarını söyledi. Nasıl bir oyun istediğini anlattı. Ben de onun isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarımla bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. İlk çalışmamı yapacağım. O yüzden de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Orkun Kökçü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim ligi hafife almamak lazım. Şu an ben 24 yaşında bu lige geldim. İnşallah Avrupa'da büyük takımlarda oynayan oyuncular ülkemize gelir ve ligin kalitesi daha da artar. O yüzden umarım bu transfer onlara da bir mesaj olmuştur.

Maçlarını izlediğim oyuncularla bir film çekimi oldu. Benim için çok gurur vericiydi. Şu an tek odağım sahaya çıkıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek.

İlk teklif geldiğinde uyuyordum. Başkanımız mesaj attı. Dönememiştim. Sonra uyandım ve Başkanımızı aradım. Başkanımız çok net konuştu. Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin? Beşiktaş'a nasıl bakarsın. Çocukluk hayalim dedim. Olaylar çok çabuk gelişti. Sonrasında SL Benfica'nın onaylamasını bekledik. Her şey çok çabuk oldu. Başkanımızın duruşunu da takdir etmek lazım. Şimdi mutluyum ve istediğim yerdeyim.

İki hafta önce kapadım sezonu. Bugüne kadar pek bir şey yapamadım. Geçen sezon 65 maça çıktım. Dinlendim biraz. Şu an hocamız ve teknik ekibimizle beraber çalışma ve planlama yapacağız. Shakhtar Donetsk maçına hazır olmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orkun Kökçü, Avusturya, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü: Beşiktaş İçin Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım - Son Dakika

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