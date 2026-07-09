Orkun Kökçü: Beşiktaş Kupalara Layık - Son Dakika
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Orkun Kökçü: Beşiktaş Kupalara Layık

09.07.2026 11:25
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Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, yeni sezona hedef odaklı hazırlandıklarını ve kupalar için mücadele edeceklerini belirtti.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın kupalara ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tatilini erken bitirerek kampa katılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kısa da olsa bir tatil yaptığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Az da olsa bir tatil yaptım. Bana yetti. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Gelip tanışmak istedim. Bir an önce yeni sezona hazırlanmak istedim. O yüzden şu an mutluyum. Biraz uykusuz olsam da şu an mutluyum. Birazdan antrenmanımız var. Mutlu bir şekilde bu sezona hazırlanmak istiyorum." diye konuştu.

Kampın başladığı andan itibaren takım arkadaşlarıyla iletişimde olduğunu belirten Orkun, "İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'dan öyle alışığım. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsunuz. Hocamızın antrenman temposuyla bugün de ben tanışacağım. İnşallah güzel olur ve bu sezon güzel başarılara imza atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu istedikleri şekilde tamamlayamadıklarını anlatan milli futbolcu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Öncelikle hedefimiz takım olarak Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşımak. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. En üst seviyeye, en büyük başarılara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Elimizden geleni yapacağız. Yeni takım arkadaşlarım geliyor. Geçen sezonki takım arkadaşlarımın performans olarak ne vereceğini biliyoruz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de en üst seviyelere, şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Ama bunu yavaş yavaş burada temelini atarak öyle devam etmek istiyoruz."

Salih Özcan transferinden çok mutlu

Kaptan Orkun Kökçü, prensip anlaşmasına varılan orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Salih Özcan'ın Beşiktaş'a gelmek istediğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, şunları kaydetti:

"Ara sıra onu arıyorum, soruyorum ama yine son kararı Salih verdi. Buraya neler katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de mutluyum çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Milli takımdan çok iyi bir ilişkimiz var. İnşallah buraya da taşıyabiliriz. Burada iyi bir şekilde Beşiktaş için başarılara imza atabiliriz."

Yeni sezonda da iyi performansını sürdürmek istediğini dile getiren Orkun, "Ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah sezonun son altı ayındaki performansımna devam etmek istiyorum. Aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, şampiyonluk yaşamak benim için daha önemli. O yüzden ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için önemli olan bu." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka takımı Midtjylland ile oynanacak karşılaşmalara yönelik bir soruya, "Güçlü bir rakip, rakibimizi küçümseyemeyiz. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. O maçı atlatıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Taraftara çağrı

Siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş taraftarına destek çağrısında bulundu.

Her zaman taraftardan destek beklediklerini anlatan Orkun Kökçü, "İçeride olsun, deplasmanda olsun onlara çok ihtiyacımız var. Geçen sezonda çok desteklediler. İnşallah bunu devam ettirebiliriz ve onları gururlandırabiliriz. En büyük dileğim bu." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Transferlerin geç gelmesi ve milli takımlardan geç dönüşler, Avrupa kupalarında oynanacak maçları nasıl etkiler?" sorusunu, "Bence etkilemez. Transfer olması bile, buradaki oyuncular da yeterince iyi. İyi çalışıp hocanın isteklerini tamamen bilmemiz o maç için yeterli olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Orkun Kökçü: Beşiktaş Kupalara Layık - Son Dakika

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