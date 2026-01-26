Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı - Son Dakika
Spor

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

Orkun Kökçü, Beşiktaş\'taki ilk golünü Eyüpspor\'a attı
26.01.2026 20:18
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü ikas Eyüpspor'a karşı attı.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bir ilki başardı. Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.

JANKAT'TAN HATA, ORKUN AFFETMEDİ

Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

İşte Orkun'un attığı o gol:

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Görüntü: BeIN Sports
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Görüntü: BeIN Sports
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Görüntü: BeIN Sports

Orkun Kökçü, Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    kartalım bu takım israilsaray in altyapısı arkabahçesi FRENKİTLERİ ne atmış gibi düşün 3 10 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.