Orkun Kökçü, Beşiktaş\'taki ilk golünü Eyüpspor\'a attı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bir ilki başardı. Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.
Eyüpspor pasla çıkmaya çalışırken kaleci Jankat'ın hatalı pasında Orkun Kökçü topla buluştu. Kaleyi boş gören Orkun, sol ayakla ceza sahasından şutunu çekti ve hatayı affetmedi.25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.
İşte Orkun'un attığı o gol:
