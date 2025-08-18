Orkun Kökçü: Daha iyi oynamalıyız - Son Dakika
Orkun Kökçü: Daha iyi oynamalıyız

18.08.2025 01:41
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, galibiyetle başladıkları sezon için mutlu ancak gelişmeleri gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, sezona 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını ancak takım olarak daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maça iyi başladıklarını belirten milli futbolcu, "Güzel bir gol bulduk. Sonrasında onlar biraz yüklendi ve kolayca duran toptan gol yedik. Sonrasında biraz zorlandık ancak ikinci yarı Rafa Silva ile son dakika golü bulduk. Mutluyuz ama oyunumuz daha iyi olabilir. Kendimizi geliştirebiliriz." diye konuştu.

Yüzde 100 hazır olduğunu düşünmediğini belirten Orkun Kökçü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Beş gün tatil yaptım. FIFA Kulüpler Dünya Kupası vardı. Sonra ailemin yanına gittim ve buraya geldim. Shakhtar maçı kendi açımdan doğru bir karar değildi. Hazır değildim. Her gün antrenmanda ekstra çalışıp maçlarda daha çok süre aldıktan sonra seviyemi yukarı çıkaracağımı düşünüyorum. Benim için önemli olan maçta 90 dakikaya yakın süre bulmak. Yolumuz daha uzun, çalışacağız."

Siyah-beyazlı taraftarların takımın oyununa yönelik tepkilerini normal karşılayan genç futbolcu, "Hangi takımda oynadığımızı unutmamamız lazım. Türkiye'nin en büyük kulübü belli. Bunun farkında olmalıyız. Gelen tepkiler normal. Daha iyi şekilde oynayarak taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için ekstra çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir soruya Orkun, şu yanıtı verdi:

"Kerem ile transfer olacağım dönemde hemen hemen her gün konuştuk. Ne yapmak istediğini sormam çünkü bu onun kendi kararı. Gelirse mutlu olurum. Nasıl karar veriyorsa onun arkasında durur. Onun için hayırlısı olsun."

Yeni transfer Wilfred Ndidi'nin kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu aktaran Orkun Kökçü, "Ndidi kendini göstermiş bir oyuncu. Benim için de iyi olacağını düşünüyorum çünkü defans en iyi noktam değil. Onu da Ndidi kapatmaya çalışıyor ancak dediğim gibi pek antrenmana çıkamadık. Daha iyi uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. Sabırlı olup iyi sonuçlar almalıyız. Herkes alıştıktan sonra daha iyi oynamak istiyoruz. Şu an için 3 puan, 3 puandır. Mutluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Orkun Kökçü, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

