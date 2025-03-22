Orkun Kökçü'den Macaristan Açıklaması: 'Her Maça Ayrı Bakacağız' - Son Dakika
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Orkun Kökçü'den Macaristan Açıklaması: 'Her Maça Ayrı Bakacağız'

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Macaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunarak, "A Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi. İstanbul'da ilk kez gol sevinci yaşadığını belirten Kökçü, takım arkadaşlarına güvendiğini dile getirdi.

22.03.2025 10:44  Güncelleme: 12:16
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MİLLİ futbolcu Orkun Kökçü, Macaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Her maça ayrı bakacağız. Macaristan'da da iyi bir sonuç elde edip A Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Türkiye, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, mücadelede milli takımı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ilk kez gol sevinci yaşadığını ve bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Türkiye'de ilk kez gol attığım için de çok mutluyum. En önemlisi tabii ki iyi bir sonuçla, avantajlı bir biçimde Macaristan'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'A LİGİ'NE YÜKSELMEK İSTİYORUZ'

Deplasmandaki maçta iyi bir oyunla A Ligi'ne yükselmek istediklerine değinen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her maça ayrı bakacağız. Macaristan'da da iyi bir sonuç elde edip A Ligi'ne yükselmek istiyoruz" diye konuştu.

'CEZALI DURUMA DÜŞTÜM, TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM'

Gördüğü sarı kartın ardından deplasmanda cezalı duruma düşmesi hatırlatılan Orkun Kökçü, "Maç öncesinde de bunu biliyordum. Maç içinde sinirlenebiliyorum. İyi bir şey değil tabii ki, cezalı duruma düştüm. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci maçı iyi bir şekilde bitireceğimize güvenim tam" şeklinde konuştu.

'GÜZEL BİR ATMOSFERDİ'

İstanbul'da ilk kez milli maça çıktığını hatırlatan Orkun Kökçü, "Bizim takım çok iyi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var. Bugün de kazandık. Bu yüzden çok mutluyum. Ben taraftarımızla İstanbul'da hiç oynamamıştım. İlk kez oynadım. Güzel bir maçtı, güzel bir atmosferdi" ifadelerini kullandı.

'SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'nın ardından milli takımda da aynı maçta gol sevinci yaşamalarıyla ilgili Orkun Kökçü, "Orada durumlar son haftalarda iyi. Skor katkısı da sağlıyoruz. Daha iyi performans sergileyerek sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Orkun Kökçü'den Macaristan Açıklaması: 'Her Maça Ayrı Bakacağız' - Son Dakika

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