Arsenal'den sonra Liverpool da Orkun Kökçü için devreye girdi - Son Dakika
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Arsenal'den sonra Liverpool da Orkun Kökçü için devreye girdi

20.05.2023 18:42

Hollanda Ligi'nde şampiyon olan Feyeoord'un kaptanlığını yapan Türk ortasaha futbolcusu Orkun Kökçü'nün Arsenal'a gitmesi beklenirken devreye Liverpool girdi. Liverpool, Orkun Kökçü için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Orkun Kökçü transferi için Feyenoord'la temaslara başladı. Klopp'un orta saha transferine önem verdiği ve sistemine en uygun oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

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Premier Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Liverpool, yeni sezon transfer çalışmalarında fiyat-performans ve tecrübe kriterini gözetiyor. Orkun'un, Liverpool için biçilmiş kaftan olduğu konuşuluyor.

LIVERPOOL'DAN 40 MİLYON EURO

Bu sezon 44 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Orkun için Liverpool, 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

ARSENAL 35'TE KALDI

Orkun Kökçü'nün peşindeki bir diğer İngiliz takımı ise Arsenal. Arteta'nın çalıştırdığı Londra ekibi, Orkun için 35 milyon euroluk öneri sunmuştu. Feyenood, bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı.

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Son Dakika Spor Arsenal'den sonra Liverpool da Orkun Kökçü için devreye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arsenal'den sonra Liverpool da Orkun Kökçü için devreye girdi - Son Dakika
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