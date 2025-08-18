Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz - Son Dakika
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz

18.08.2025 00:22
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan milli yıldız, ''Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi arkadaşız. Şu an ne yapmak istediğini pek sormadım. Çünkü özel, kendi vereceği bir karar. Gelirse mutlu oluruz. Ben de mutlu olurum. Hayırlısı olsun.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1'lik skorla yendi. Siyah-beyazlılarda milli oyuncu Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalar yaptı.

''DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Maçla ilgili konuşan Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

''KEREM AKTÜRKOĞLU GELİRSE MUTLU OLURUZ''

Eski takım arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye olası transferiyle ilgili konuşan Orkun, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de." yorumunda bulundu.

