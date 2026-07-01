Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar

Orkun Kökçü\'den milli takım dönüşü flaş karar
01.07.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş’ın yıldızı ve takım kaptanı Orkun Kökçü, Dünya Kupası sonrası tatil yapıp dinlenmek yerine tatili kısa keserek takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti.

A Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren ve turnuvanın ardından geleceği merak konusu olan Orkun Kökçü, Türkiye'ye ayak basar basmaz çarpıcı bir karara imza attı.

ORKUN TATİL SÜRESİNİ KISALTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeni sezon hazırlıklarına Dünya Kupası'nda mücadele eden milli oyuncularından yoksun başlayan siyah-beyazlılarda, takım kaptanı Orkun Kökçü fedakarlık örneği sergiledi. Yıldız futbolcu, turnuva sonrası hakkı olan tatil süresini kısa keserek bir an önce takıma katılma kararı aldı.

Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar

''YAPILACAK İŞLER VARKEN TATİLE GEREK YOK''

Takımını yeni sezon hazırlıklarında yalnız bırakmak istemeyen Orkun Kökçü'nün, yakın çevresine "Önümüzde yoğun bir takvim ve yapılacak çok iş varken tatile gerek yok" diyerek Slovakya'da gerçekleştirilecek olan yurt dışı kampına planlanandan çok daha erken dahil olacağını ilettiği öğrenildi.

Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar

KARARIN ARKASINDA AVRUPA MAÇLARI VAR

Kaptan Orkun'un bu aceleci ve kararlı tutumunun arkasında, Beşiktaş'ı temmuz ayı sonunda bekleyen kritik Avrupa sınavları yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelenin deplasmandaki rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Kaptan Orkun, bu kritik turnuva öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmek ve takım arkadaşlarına liderlik edebilmek amacıyla tatilinden feragat ederek siyah-beyazlı taraftarların bir kez daha takdirini topladı.

Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar

Orkun Kökçü, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
Dünya Kupası’nda bir istifa daha Dünya Kupası'nda bir istifa daha
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:43
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
21:34
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 22:28:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Orkun Kökçü'den milli takım dönüşü flaş karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.