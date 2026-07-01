Orkun Kökçü\'den milli takım dönüşü flaş karar

A Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren ve turnuvanın ardından geleceği merak konusu olan Orkun Kökçü, Türkiye'ye ayak basar basmaz çarpıcı bir karara imza attı.

ORKUN TATİL SÜRESİNİ KISALTTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeni sezon hazırlıklarına Dünya Kupası'nda mücadele eden milli oyuncularından yoksun başlayan siyah-beyazlılarda, takım kaptanı Orkun Kökçü fedakarlık örneği sergiledi. Yıldız futbolcu, turnuva sonrası hakkı olan tatil süresini kısa keserek bir an önce takıma katılma kararı aldı.

''YAPILACAK İŞLER VARKEN TATİLE GEREK YOK''

Takımını yeni sezon hazırlıklarında yalnız bırakmak istemeyen Orkun Kökçü'nün, yakın çevresine "Önümüzde yoğun bir takvim ve yapılacak çok iş varken tatile gerek yok" diyerek Slovakya'da gerçekleştirilecek olan yurt dışı kampına planlanandan çok daha erken dahil olacağını ilettiği öğrenildi.

KARARIN ARKASINDA AVRUPA MAÇLARI VAR

Kaptan Orkun'un bu aceleci ve kararlı tutumunun arkasında, Beşiktaş'ı temmuz ayı sonunda bekleyen kritik Avrupa sınavları yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelenin deplasmandaki rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Kaptan Orkun, bu kritik turnuva öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmek ve takım arkadaşlarına liderlik edebilmek amacıyla tatilinden feragat ederek siyah-beyazlı taraftarların bir kez daha takdirini topladı.