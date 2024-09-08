Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da tamamlandı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen organizasyonda hava koşulları nedeniyle dereceye giren sporcular için Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda tören düzenlendi.
Öödülleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ahmet Saim Yılmaz ve As Başkan Abdullah Kahraman ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür verdi.
Şampiyonada dereceye giren takımlar ve sporcular şunlar:
Takımlar
1. Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü
2. Albatros Sportif Havacılık Spor Kulübü
3. Maraş Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü
Kadınlar
1. Emine İnan
2. Roya Pooralmehtarian
3. Cansu Atabey
Gençler
1. Utku Berk Ersoy
2. Berke Eyüp Özcan
3. Mert Efe Ceylan
Sport
1. Nuri Gül
2. Afshin Totonchi
3. Mert Sarışınkaya
Genel
1. Ferdi Toy
2. Utku Berk Ersoy
3. Dora Goksal
Türkiye Şampiyonası
Sport
1. Nuri Gül
2. İsa Kaya
3. Ali Atay
Kadınlar
1. Emine İnan
2. Cansu Atabey
3. Hüveyda Nilay Tekbakıroğlu
Genel
1. Ferdi Toy
2. Uyku Berk Ersoy
3. Dora Göksal
Son Dakika › Spor › Yamaç Paraşütü Şampiyonası Erzincan'da Tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?