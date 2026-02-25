Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü - Son Dakika
Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

25.02.2026 10:10
Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup ederek son 4 deplasman maçından 3'ünü kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti.

Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.

Art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazanan konuk takımda, Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta, LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, iki saniye kala geriye çekilerek yaptığı üç sayılık denemede isabet bulamadı.

Cavaliers, çıkışını sürdürdü

Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.

Kaynak: AA

Orlando Magic, Lakers'ı Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

