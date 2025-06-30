Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'a transfer olan ancak beklentileri veremeyen Ciro Immobile, Siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Immobile, Serie A ekibi Bologna ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, 35 yaşındaki İtalyan golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Öte yandan İtalyan basını; Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerinde de orta yolu bulduğunu ifade etti. İtalyan golcünün Siyah-beyazlıların önerdiği 2 milyon 200 bin euro'yu kabul ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı ve deneyimli ismin İtalyan ekibine imza atacağı belirtildi.
Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla geride bıraktığımız sezon 41 maça çıktı ve takımına 19 gol, 4 asistlik katkı yaptı.
Son Dakika › Spor › Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor - Son Dakika
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