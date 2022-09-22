Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'ndan Başkan Genç'e ziyaret

Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Hentbol Takımı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Genç, takım antrenörü Sedat Yavuz, yardımcı antrenörler Murat Yeralan ve Meltem Yarımbıyık, takım kaptanı Funda Yılmaz ve oyuncularla bir süre sohbet ederek takımla ilgili bilgi aldı.

Takımın bu sezon Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edeceğini belirten Genç, sporculara başarılı olmaları için maddi manevi her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Genç, kadınların sportif faaliyetlere katılımını oldukça önemsediğini ifade ederek, "Bayan hentbol takımı kurmamızdaki temel amaç da bu. Bayanlar birçok spor dalında şampiyon olarak şehrimizi gururlandırıyor. Bu başarılardan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bayanlar kategorisinde Trabzon'dan Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden belediyemizin dışında başka bir takım yok." dedi.

Takımın geçen yıl kurulmasına rağmen 1. lige yükseldiğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sezon 1. ligde şampiyonluğu elde edecekler ve süper lige yükselecekler. Biz Ortahisar Belediyesi olarak Trabzon'da sporun her çeşidinin gelişmesi için mücadele eden ve katkı sunan bir belediyeyiz. O nedenle "Spor şehri Trabzon.' diyoruz. Sadece futbolda değil, gerek bireysel gerekse takım sporlarının bütün dallarında Trabzon olarak varlığımızı hissettirmeliyiz. Belediye olarak da buna gayret ediyoruz."

Antrenör Yavuz ise şampiyon olmak için çok çalıştıklarını belirterek, takımının çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Yavuz, 15-16 Ekim'de başlayacak hentbol liginde oldukça iddialı olduklarını aktararak, "Başkanımız Ahmet Metin Genç'in maddi ve manevi olarak takımımıza verdiği desteğin bizi çok iyi noktalara taşıyacağını düşünüyorum, bundan dolayı da başkanımıza bir kez daha en samimi teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Yılmaz da hentbolun Trabzon'da gittikçe sevilen ve izlenilen bir spor dalı olduğunu belirterek, verdiği desteklerden dolayı Genç'e teşekkür etti.