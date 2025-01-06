Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 5 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 5 Bronz Madalya Kazandı

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Şampiyonası\'nda 5 Bronz Madalya Kazandı

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası'nda 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İki sporcu da Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

06.01.2025 13:55  Güncelleme: 13:56
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Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde önemli başarılara imza attı. Ümitler Kata Takımı 5 bronz madalyayla üçüncü olurken, iki sporcu da milli takım seçmelerini kazanarak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü adını sportif başarılarla duyurmaya devam ediyor. Ortahisar Karate Takımı, 2-6 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Yaş Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde büyük bir başarıya imza atarak şampiyonayı 5 bronz madalyayla tamamladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Kağan Bayraktar, Miraç Akbayrak, Ömer Kuzey Cora ve Nebil Eymen Çelebi'den oluşan Ümitler Kata Takımı bronz madalya kazandı. Bireysel kategoride ise genç erkekler 76 kiloda mücadele eden İbrahim Sönmez, kilosunda üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, şampiyonadaki üstün performansıyla adından söz ettirirken, sporcular Kağan Bayraktar ve İbrahim Sönmez Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı elde etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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