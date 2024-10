Ortahisar Belediyesi\'nden Özel Gereksinimli Öğrencilere Yüzme Dersi

Spor

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Müdürlük okullarda çeşitli spor aktiviteleri düzenlemesinin yanında Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda da özel gereksinimli öğrencilerin sportif faaliyetlerin içinde yer almasını sağlıyor. Bu kapsamda Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli 20 öğrenciye yüzme dersleri veriliyor. Öğrencilerin ulaşımı da Ortahisar Belediyesi araçlarıyla sağlanıyor.

Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal ve sportif yaşamlarına katkı sunmak için birçok proje yürüttüklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortahisar Belediyemiz her yaş grubundan vatandaşlarımıza hizmet üretmeye devam ediyor. Temel gayemiz toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşmak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi çeşitlendirmektir. Spor İşleri Müdürlüğümüzün sporla anılan Trabzon'da her çeşit spor faaliyetine destek olmasını önemsiyoruz. Özel gereksinimli öğrencilere yönelik yaptığımız yüzme programı da bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Öğrencilerimizin streslerini atmaları, günlük eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında sportif aktivitelerle iç içe olması için projemiz, hem öğrencilerden, hem velilerden, hem de öğretmenlerden tam not aldı. Öğrencilerimiz yüzmeyi öğreniyor, yaşama bağlanıyorlar. Günlük yaşamın farklı kulvarlarında keyifli ve eğlenceli vakitler geçiriyorlar. Bu durumdan ailelerimizde oldukça memnun kalıyor. Bu tür spor aktivitelerini önümüzdeki günlerde daha da artırarak şehrimizin spor yaşamına destek olacağız" dedi. - TRABZON