Ortahisar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ortahisar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda

Ortahisar Belediyespor EHF Avrupa Kupası\'nda
20.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz ekibi, EHF Avrupa Kupası'nda Polonya'nın Energa Start Elblag takımıyla karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor'da ilk kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'na katılmanın heyecanı yaşanıyor.

Ligi geçen sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzon temsilcisi, EHF Avrupa Kupası 2. eleme turunda Polonya'nın Energa Start Elblag takımıyla eşleşti.

Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı eylülün son haftasında deplasmanda, rövanş mücadelesini ise bir hafta sonra evinde oynayacak.

Kadrosunu gençleştirerek sezona hazırlanan takım, hem ligde hem de Avrupa arenasında "başarılı başlangıç" için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine, başarı için takımı güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yavuz, "Geçen yıl ki takımımızda yer alan ilk 7 kişiden 3 oyuncumuz bizimle değil ama ikisinin yerini tamamladık. İki pivotumuz gitmişti, onların yerine Karadağlı sporcu Dajana ve Şükran arkadaşımızı takıma kattık. Çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlık, ortam ve bir birimizle diyalog çok iyi." dedi.

Avrupa Kupasında kendilerini zor maçların beklediğini anlatan Yavuz, "Polonya hentbolu aslında ekol bir hentboldur. Çekilen kura kapsamında 27 veya 28 Eylül'de ilk maçımız Polonya'da görünüyor. Ondan sonraki haftada da Trabzon'da rövanşını oynayacağız. İlk defa Avrupa kupasına katılacağız ve çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"Önlemlerimizi alacağız"

Takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar, genç bir takım olduklarını dile getirdi.

Geçen sene kötü başladıkları ligi takviyelerle sonrası 4'üncü sırada tamamladıklarına dikkati çeken Perihan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da oynamaya hak kazandık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu başarmış takımlarımız var. Neden başaramayalım? İnşallah, bize de kolaydan zora doğru bir kura çıkar. İlk rakibimiz Polonya'dan. Rakibimizi izleyeceğiz ona göre önlemlerimizi alacağız. Gerekirse ona göre takviyelerimizi yapacağız. İnşallah Avrupa'da final görmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Karadeniz, Ortahisar, Polonya, trabzon, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortahisar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:30:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.