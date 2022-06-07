Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı

07.06.2022 10:38
Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı

Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri çeşitli derecelere imza attı.

Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri çeşitli derecelere imza attı. Başarılı öğrencileri kutlayan okul müdürü Seçil Güldemet, sporun eğitimin en önemli parçalarından birisi olduğunu ifade etti.

Elazığ'da düzenlenen ve on ilden toplam 265 sporcunun katıldığı Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Derin Özönel ve Ata Çelikkalkan çeşitli kategorilerde yarışarak birçok dereceye imza attı. Başarılı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, sporun eğitimin en önemli parçalarından birisi olduğunu ve kurum genelinde okul sporlarının tamama yakınının uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Elazığ'da düzenlenen Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasına katılarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları genelinde okul sporlarının tamama yakını uygulanıyor. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre mutlaka bir veya birkaç spor dalına yönlendiriyor ve bu alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı
Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı
Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı - Son Dakika

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