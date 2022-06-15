Oryantiring hakem kursu tamamlandı - Son Dakika
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Oryantiring hakem kursu tamamlandı

15.06.2022 13:49
Oryantiring hakem kursu tamamlandı

Oryantiring spor dalındaki hakem eksiğini gidermek için Malatya'da düzenlenen Oryantiring Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Oryantiring spor dalındaki hakem eksiğini gidermek için Malatya'da düzenlenen Oryantiring Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Aday Hakem Kursu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. 74 aday hakem kursiyerlerin katılımı ile iki gün yapılan kurs başarı ile sona erdi.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor dalı olan Oryantiring Aday Hakem Kursunda başarılı olanlar, sportif faaliyetlerde hakem olarak görev yapacak. - MALATYA

Oryantiring hakem kursu tamamlandı
Oryantiring hakem kursu tamamlandı
Oryantiring hakem kursu tamamlandı

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22 farklı branşın olduğu ücretsiz spor kursuna rekor katılım 22 farklı branşın olduğu ücretsiz spor kursuna rekor katılım ASFİM'de yaz kursları için kayıtlar başladı ASFİM'de yaz kursları için kayıtlar başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oryantiring hakem kursu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oryantiring hakem kursu tamamlandı - Son Dakika
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