Oryantiring Müsabakaları Bayat'ta Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oryantiring Müsabakaları Bayat'ta Tamamlandı

Oryantiring Müsabakaları Bayat\'ta Tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen okul sporları oryantiring müsabakaları sona erdi.

15.02.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Gençler Oryantiring müsabakaları, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde tamamlandı.

Müsabakalara, çeşitli okullardan katılan sporcular ve antrenörler büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında söz alan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerin ve sporcuların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, okullarda sporun yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, il genelinde düzenlenen okul sporları faaliyetlerinin sporun her branşında büyük bir ivme kazandığını ve özellikle oryantiring gibi doğa sporlarının gençler arasında daha da popüler hale geldiğini söyledi. Kasapoğlu, öğrencilere sporun sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak, onların sadece yarışmalarla değil, günlük yaşamlarında da aktif olmalarını teşvik etti.

Oryantiring müsabakaları, gençler kategorisinde farklı okullardan gelen sporcuların katılımı ile Bayat ilçesinin çeşitli bölgelerinde, zorlu parkurlarda yapıldı. İlçe merkezinde, harita ve pusula ile belirlenen noktalara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla yarışan sporcular zamanla yarıştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Bayat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oryantiring Müsabakaları Bayat'ta Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Oryantiring Müsabakaları Bayat'ta Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.