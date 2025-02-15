Oryantiring Müsabakaları Bayat\'ta Tamamlandı

Spor

Okul Sporları Gençler Oryantiring müsabakaları, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde tamamlandı.

Müsabakalara, çeşitli okullardan katılan sporcular ve antrenörler büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında söz alan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerin ve sporcuların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, okullarda sporun yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, il genelinde düzenlenen okul sporları faaliyetlerinin sporun her branşında büyük bir ivme kazandığını ve özellikle oryantiring gibi doğa sporlarının gençler arasında daha da popüler hale geldiğini söyledi. Kasapoğlu, öğrencilere sporun sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak, onların sadece yarışmalarla değil, günlük yaşamlarında da aktif olmalarını teşvik etti.

Oryantiring müsabakaları, gençler kategorisinde farklı okullardan gelen sporcuların katılımı ile Bayat ilçesinin çeşitli bölgelerinde, zorlu parkurlarda yapıldı. İlçe merkezinde, harita ve pusula ile belirlenen noktalara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla yarışan sporcular zamanla yarıştı. - AFYONKARAHİSAR