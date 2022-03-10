Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü

10.03.2022 13:54
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya'da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya'da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

Katıldığı her şampiyonada adından söz ettiren ve derecelere ambargo koyan İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da başarılarıyla göz doldurdu. Başarılı sporcular; 5 birincilik madalyası, 6 ikincilik madalyası ve 2 üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 13 madalya ile İnegöl'e döndü. - BURSA

Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü

YORUMLAR
500
Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı TİESF Başkanı Bursa'da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti TİESF Başkanı Bursa'da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti

İnegöl Belediyesi, Türkiye, Alanya, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement