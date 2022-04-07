Osayi-Samuel, Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika
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Osayi-Samuel, Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirtti Açıklaması

07.04.2022 18:05
Osayi-Samuel, Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirtti Açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacakları maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir derbiye çıkacaklarını belirtti.

Sadece futbolcular için değil, kulüp çalışanları ve taraftarlar için de çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Osayi-Samuel, "Büyük bir derbi oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Öz güvenimiz yerinde, bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocamızın takım üstünde büyük etkisi var. Taraftarlara da bu maçta büyük iş düşecek. 90 dakika bizi desteklemelerini istiyoruz, son 2 maçta oldukları gibi. Son 2 maçta destekleri sayesinde o farkı gördük, bu maçta da bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç kanat oyuncusu, son dönemde sağ bek pozisyonunda görev alması yönünde bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben oynamak istiyorum. Hangi pozisyonda olduğu önemli değil hocam nerede isterse elimden geleni yaparım. Gelişmem gereken bir pozisyon. İlk defa oynuyorum, öğrenmem gereken çok şey var. Geliştiğimi de hissediyorum. Bu pozisyonda daha iyi olursam daha ciddiye alabilirim."

"Transfer haberlerini okumamaya çalışıyorum"

Performansının gelişiminde hem Vitor Pereira hem İsmail Kartal hem de öz güveninin rolü olduğuna inandığını aktaran Osayi-Samuel, "Kendime çok inanıyorum, neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Çalışmaya devam edersem oynamaya devam edeceğim. Transfer haberlerini okumamaya çalışıyorum, elbette denk geliyorum ama bu durum performansımı etkilemiyor. İyi performans sergileyince böyle dedikodular olur, bunları düşünmüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, fazla gülmemesiyle ilgili soru üzerine "Aslında çok yanlış anlarda fotoğrafa yakalanıyorum. Burada çok mutluyum. Bana da bazı mesajlar geldi mutsuz olduğuma dair ama ilk geldiğim andan itibaren burada çok iyi karşılandım. Fotoğraflara yanlış zamanda yakalandım." cevabını verdi.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osayi-Samuel, Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika


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