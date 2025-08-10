Süper Lig devi Fenerbahçe'de 3 sezon boyunca forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham City'de ilk resmi maçında gösterdiği performansla yıldızlaştı.
Osayi Samuel, Championship'te ilk resmi maçına Ipswich Town karşısında çıktı. Mücadele 1-1 berabere biterken,27 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Taraftarlar, maç sonunda Osayi için özel tezahüratlarda bulundu. Nijeryalı yıldız, teknik heyetten de tam not aldı.
Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Osayi Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?