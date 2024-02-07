OSB Yükselme Grubu\'nda Süper Lig\'e yükselen takımlar belli oldu

OSB Yükselme Grubu grup maçlarının tamamlanmasının ardından Play-Off ilk maçları oynandı. Sirmersan Mermer, Doğan Ambalaj takımını, Kemal Uğurlu takımı ise Chakra Mağazacılık takımını yenerek Süper Lig biletlerini aldı.
5 Şubat 2024 Pazartesi günü gerçekleşen karşılaşmalarda Sirmersan Mermer, Doğan Ambalaj takımını, Kemal Uğurlu takımı ise Chakra Mağazacılık takımını yenerek Süper Lig biletlerini aldılar. Toplam 20 golün atıldığı karşılaşmada Sirmersan Mermer maçı 11-9'luk skorla kazandı. Kemal Uğurlu Tekstil ile Chakra Mağazacılık karşılaşması ise 2-1 Kemal Uğurlu Tekstil üstünlüğü ile sonuçlandı. İlerleyen tarihlerde yapılacak olan 3'lük ve 4'lük maçı için Sirmersan Mermer ve Kemal Uğurlu Tekstil tekrar karşı karşıya gelecekler. Daha önce yapılan grup maçlarında müsabakayı Sirmersan Mermer'e karşı 5-4 Kemal Uğurlu Tekstil kazanmıştı. Bugüne kadar yapılan maçların sonucunda Süper Lig'e çıkan 4 takım belli oldu. Uspar Tekstil, Altınbaşak Tekstil, Kemal Uğurlu Tekstil ve Sirmersan Mermer takımları 2024-2025 sezonunda DOSB Süper Ligi'nde boy gösterecek.
9 Şubat 2024 Cuma günü yapılacak Kayteks Tekstil ve Tosunoğlu Tekstil karşılaşması ile Veritas Tekstil ve Özgür Tekstil müsabakalarının sonucunda iki kazanan takım olacak ve bu kazanan takımların yapacağı son maçta DOSB Süper Ligi'ne çıkacak son takım belli olacak. Buna göre; 2023-2024 sezonunda DOSB Süper Ligi'ne 5 takım çıkmış olacak. - DENİZLİ
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