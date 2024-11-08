Osimhen: 'Avrupa Ligi'ni kazanmak için şansımız var'

Spor

- Victor Osimhen: "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma hayalini gerçekleştirmek için şansımız var"

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen:

"Sezon sonuna kadar burada olacağım"

"Geldiğimden beri burada çok mutluyum"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde maç maç gitmeleri gerektiğini söyleyerek, "Sonrasında bu hayali gerçekleştirmek için gerçekten şansımız var" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, "Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Bu galibiyet büyük bir başarı oldu. Bizim için gerçekten bir şey ifade ediyor. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golle takımıma katkı sağlamak benim için mutluluk vericiydi. Geldiğimden beri burada çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarının, kulübünün ne kadar büyük aile olduğunu gördüm. Hepsi beni çok iyi karşıladı. Bana, aile karşı davranışlarından dolayı çok mutluyum. Onlara elimden geldiğince her şeyi vermek istiyorum. Ocakta gidip, gitmeyeceğimle ilgili şeyler söyleniyor. Ben sezon sonuna kadar burada olacağım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray, Napoli ne konuşuyorlar. Bana gelip söyledikleri zaman konuşuruz. Burası benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp. Maçlarıma odaklanmam gerekiyor. Avrupa Ligi'nde de, Süper Lig'de de başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var. Şu anda İstanbul'da keyifli vakit geçiyorum. Taraftarlarla aram çok iyi. Oynadığım futboldan da çok memnunum. Ailem için de burada birçok şeyi yapıyorum. Dolayısıyla burada mutluyum" şeklinde konuştu.

"Orada ne kadar vizyonu olan bir kulüp olduğunu gördüm"

Transferinin açıklandığı videoda UEFA Avrupa Ligi kupasının yer almasının hatırlatılması üzerine Osimhen, "Benim için de sürprizdi o video. Orada ne kadar vizyonu olan bir kulüp olduğunu gördüm. Ne kadar büyük hayalleri olduğunu gördüm. Orada UEFA Kupası vardı. Bizim maça maç gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Maçtan yorgun olduğu için çıktığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "O anda daha yeni oyuncunun girmesi önemliydi. Önemli olan her zaman galibiyettir" dedi.

Şu anki kadronun Avrupa Ligi'nin kazanmak için yeterli olduğunu ifade eden Victor Osimhen, "Kaleciden, forvete, hocamıza kadar hepimiz bu seviyedeyiz. Bu hayali gerçekleştirmemiz mümkün gibi düşünüyorum. Sezonun başından beri gösterdiğimiz performans var. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Sonrasında bu hayali gerçekleştirmek için gerçekten şansımız var" açıklamasında bulundu.

Takımda inanılmaz bir kimya olduğunu aktaran Osimhen, "Bu kadar iyi performans sağlayabilmemin ve tamamen kendimi verebilmemin sebebi biraz da takımım sayesinde diyebilirim" ifadelerini kullandı.