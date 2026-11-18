Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki kulüplerde forma giyen en değerli santrforları tahmini transfer bedellerine göre sıraladı.

OSIMHEN 5. SIRADA

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 53,7 milyon euroluk piyasa değeriyle listede 5. sıraya yerleşerek Süper Lig'den ilk beşe giren tek futbolcu oldu.

ZİRVEDE TRESOLDI VAR

Avrupa'nın beş büyük liginin değerlendirme dışı tutulduğu araştırmada ilk beşi oluşturan isimler ve tahmini transfer değerleri şu şekilde sıralandı:

Nicolo Tresoldi (Club Brugge): 67,8 milyon Euro

Vangelis Pavlidis (Benfica): 61,2 milyon Euro

Luis Suarez (Sporting Lizbon): 57,6 milyon Euro

Jose Manuel Lopez (Palmeiras): 54,8 milyon Euro

Victor Osimhen (Galatasaray): 53,7 milyon Euro

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki yıldız santrfor, görev aldığı 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist üreterek takımına toplam 13 gollük doğrudan katkı sağladı. Öte yandan Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 21 milyon Euro kazandığı bilgisi de paylaşıldı.