Osimhen, CIES'in en değerli santrforlar listesinde 5. sıradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, CIES'in araştırmasında Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en değerli santrforlar arasında 5. sırada yer aldı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki kulüplerde forma giyen en değerli santrforları tahmini transfer bedellerine göre sıraladı.
OSIMHEN 5. SIRADA
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 53,7 milyon euroluk piyasa değeriyle listede 5. sıraya yerleşerek Süper Lig'den ilk beşe giren tek futbolcu oldu.
ZİRVEDE TRESOLDI VAR
Avrupa'nın beş büyük liginin değerlendirme dışı tutulduğu araştırmada ilk beşi oluşturan isimler ve tahmini transfer değerleri şu şekilde sıralandı:
- Nicolo Tresoldi (Club Brugge): 67,8 milyon Euro
- Vangelis Pavlidis (Benfica): 61,2 milyon Euro
- Luis Suarez (Sporting Lizbon): 57,6 milyon Euro
- Jose Manuel Lopez (Palmeiras): 54,8 milyon Euro
- Victor Osimhen (Galatasaray): 53,7 milyon Euro
11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki yıldız santrfor, görev aldığı 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asist üreterek takımına toplam 13 gollük doğrudan katkı sağladı. Öte yandan Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 21 milyon Euro kazandığı bilgisi de paylaşıldı.
“Bu şımarık herif ilk 50. Bile hak etmiyor. Bunu bir Galatasaraylı olarak yazıyorum.”Tüm yorumlar (1)
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