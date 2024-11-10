Osimhen'den Icardi'ye Destek

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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golden sonra Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destek olmak için onun formasını tribünlere gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 3. dakikasında Lucas Torreira'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 55. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sağ taraftan Yunus Akgün'ün ortasında kaleci Okan Kocuk'un elinden seken topu kafa vuruşuyla tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu ilk golden sonra Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi unutmadı ve onun formasını tribünlere göstererek destek oldu. Tribünde maçı takip eden Icardi de Osimhen'i alkışladı. Ayrıca gollerden sonra Mauro Icardi ile özleşen 'Aşkın olayım' şarkısı çalındı.

Nijeryalı futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 8'e yükseltti. Victor Osimhen bu gollerin 6'sını Süper Lig'de, 2'sini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Hakim Ziyech'e bıraktı. - İSTANBUL