Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
23.02.2026 13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in maaş ödemeleriyle ilgili iddialar gündeme geldi. Yıllık 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadığı öne sürüldü. Ödemelerin geciktiği ve konunun kulüp içinde gündemde olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in maaş ödemeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

21 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadığı öne sürüldü. Ödemelerin geciktiği ve konunun kulüp içinde gündemde olduğu ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YOK

Söz konusu iddiayla ilgili Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Osimhen bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olurken, maaş krizi iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

    Yorumlar (8)

  • caps lock caps lock:
    Paralara bak bee 10 0 Yanıtla
  • METİN AKSOY METİN AKSOY :
    ADAMIN AYLIĞI 90MİLYON'A GELİYOR. BUNASIL BİR SEKTÖR NASIL BİR İŞ 8 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    Deniz bitti 1 2 Yanıtla
  • veysi ekin veysi ekin:
    Ömür boyu çalışsak adamın bir maçta kazandığı parayı kazanamıyoruz. Devlet ayda 40 bin lira kazananların vergisi peşinde koşacağına bu adamların vergisi peşinde koşsun ben böyle bir ülke hayal ediyorum 2 0 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Dünyaya 10 defa gelsen bu maasi yinede alamayiz. Nasil bir ortak anlamak güc 0 0 Yanıtla
