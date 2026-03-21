Osimhen\'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Tatil için ülkesine giden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in bir kişiyle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Osimhen'e " Nijerya'dan kaç kadınla evlenebilirsin?" sorusu yöneltilirken, yıldız futbolcu "Kimseyle evlenmeme gerek yok, eşim var" yanıtını verdi.
Karşı tarafın "Nijeryalı bir kadınla evlenmelisin" ısrarına Osimhen, "Bunu hangi kanun yazıyor?" diyerek karşılık verdi. Diyalog ilerledikçe Osimhen'in verdiği cevaplar dikkat çekti.
Nijeryalı kadınların güzel olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Ama şu an ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı. Sohbetin sonunda ise karşısındaki kişinin "5 kadınla evlen" sözlerine şaşkınlıkla tepki verdi.
