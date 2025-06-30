Osimhen\'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Galatasaray'ın bonservisini almak için uzun çaba gösterdiği yıldız golcü Victor Osimhen'in ülkesinde toprak bir sahada futbol oynadığı anlar kısa sürede viral oldu.
Yıldız futbolcunun mütevazı şartlarda futbol oynadığı görüntüler, hem Galatasaraylı taraftarların hem de futbolseverlerin ilgisini çekti. Videonun yayılmasıyla birlikte, Osimhen'in geçmişe olan bağlılığı ve futbola duyduğu tutkusu övgü topladı.
26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atıp 8 asist yapan Osimhen, sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu.
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