Osimhen\'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
27.02.2026 10:47
Juventus maçında attığı gole rağmen mutsuz görünen Osimhen'in, turun uzatmalara kalması ve istediği pasları alamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı, Okan Buruk'un ise konuyla ilgili takımla toplantı yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldiği tarihi gecede attığı kritik gole rağmen saha içindeki gergin tavırlarıyla dikkat çeken Victor Osimhen'in yaşadığı hayal kırıklığının perde arkası netleşti.

TURUN ZORA GİRMESİ MORALİNİ BOZDU

İlk maçta elde edilen 5-2'lik avantaja rağmen rövanş karşılaşmasının uzatmalara gitmesi, Nijeryalı golcüyü mental olarak yıprattı. Kritik anlarda sahneye çıkarak takımını tur kapısından içeri taşıyan golü atan Osimhen'in, sürecin bu noktaya gelmesinden dolayı memnun olmadığı öğrenildi.

BOŞA ÇIKAN KOŞULARA GELMEYEN PASLAR

Yıldız futbolcunun en çok rahatsız olduğu konunun ise hücum organizasyonlarındaki eksiklik olduğu belirtildi. Karşılaşma boyunca savunma arkasına yaptığı koşulara rağmen istediği pasları alamayan Osimhen'in, bu nedenle zaman zaman el-kol hareketleriyle sitem ettiği ifade edildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRİYOR

Yaşananların ardından teknik direktör Okan Buruk'un Florya'da takımla özel bir toplantı yapacağı ve hücumda Osimhen'in daha etkin kullanılması konusunda oyuncularına uyarılarda bulunacağı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın, özellikle kilit pas ve geçiş oyunlarında daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizeceği öğrenildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    futbolcular kiskaniyor bence digerletide kahraman olmssin diye top atmiyolar ilk haftalar boyl degildi adama top atiyolatdi sagdan soldan adamda golleri atiyordu milli takim donusu osimene atmaz oldular adamda cildiriyor dogal olarak 24 0 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    İkinci gölde osimeni itip golü atan barışa bile tavır yapmadi adam aynısını osimen barış a yapsa barışın sürat ifadesini düşünemiyorum bile 2 0
  • Haci1969 Haci1969:
    birbirlerini yedin yapraaklar. 3 9 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Çok geç bile kaldı bu Okan gerçekten hoca moca değil ama çok balık adam işleri denk gidiyor ama bir gün patlar ama ne zaman bilmem 7 5 Yanıtla
  • Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Nerede Barcelona atakları, nerede GS'nin atakları. Film gibi değil belgesel gibi izleyip birkaç tüyo almak gerekir Okan. 0 0 Yanıtla
  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Gereksiz futbolcu taktikleri. Takım kazansın diyemeyen Türk Futbolcusu ile tanıştın Victor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
