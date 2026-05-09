Osimhen'in Önemli Golleri Galatasaray'ı Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'in Önemli Golleri Galatasaray'ı Taşıdı

Osimhen\'in Önemli Golleri Galatasaray\'ı Taşıdı
09.05.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen, Antalyaspor'a attığı 2 golle bu sezon ligdeki 15. golünü kaydederek toplamda 22'ye ulaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla bu sezon ligde 15, toplamda 22. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in Önemli Golleri Galatasaray'ı Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar

22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:28:35. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen'in Önemli Golleri Galatasaray'ı Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.