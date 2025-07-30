GALATASARAY'IN anlaşmaya vardığı 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir uğraş verdiği Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Victor Osimhen, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi ile birlikte Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Saat 22.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i binlerce sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Coşkulu bir şekilde karşılanan Osimhen için taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılar, Nijeryalı golcünün çıkışıyla birlikte büyük bir coşku yaşarken, Osimhen de ilgiye üçlü çektirerek karşılık verdi.

Osimhen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman sadece Galatasaray'ı düşündüm yeniden buradayım. tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Victor Osimhen'in yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.