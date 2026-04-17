Osimhen kadroda mı? Galatasaray\'ın kamp kafilesi belli oldu

17.04.2026 16:52
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen de kadroda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. 

VICTOR OSIMHEN KAMP KADROSUNDA

Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu da açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'de Liverpool ile oynanan müsabakada kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen de kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina."

