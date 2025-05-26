Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.

YAPTIĞI PAYLAŞIM VEDA OLARAK ALGILANDI

Öte yandan Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi. 26 yaşındaki yıldız Instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in paylaşıma "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısını eklemesi veda mesajı olarak algılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altına "Ne olur gitme, 1 sezon daha kal, bizi bırakma" şeklinde ifadeler yazdı.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan şampiyonlukların mimarlarından biri oldu.