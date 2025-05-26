Galatasaray'da şampiyonluğun ardından tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.
Öte yandan Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi. 26 yaşındaki yıldız Instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in paylaşıma "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısını eklemesi veda mesajı olarak algılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altına "Ne olur gitme, 1 sezon daha kal, bizi bırakma" şeklinde ifadeler yazdı.
Galatasaray'da 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan şampiyonlukların mimarlarından biri oldu.
Son Dakika › Spor › Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı - Son Dakika
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