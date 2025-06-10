Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde de hüsrana uğradı. İmzaya beklenen yıldız futbolcunun transferi son anda gerçekleşmedi.
Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelen Al-Hilal, İspanyol futbolcuda da hüsrana uğradı. Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Al-Hilal, iddiaların aksine Angelino transferi için Roma ile tam anlaşma sağlayamadı.
Kulüpler Dünya Kupası için transfer dönemi bugün sona ererken, Angelino'nun Al-Hilal'e transferi bugün gerçekleşmeyecek.
Son Dakika › Spor › Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok - Son Dakika
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