Osimhen\'in reddettiği Al-Hilal\'e transferin son gününde büyük şok

Victor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, bir transferde de hüsrana uğradı. İmzaya beklenen yıldız futbolcunun transferi son anda gerçekleşmedi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Angelino transferi için Roma ile anlaşma aşamasına gelen Al-Hilal, İspanyol futbolcuda da hüsrana uğradı. Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Al-Hilal, iddiaların aksine Angelino transferi için Roma ile tam anlaşma sağlayamadı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI İÇİN TRANSFERİN SON GÜNÜ

Kulüpler Dünya Kupası için transfer dönemi bugün sona ererken, Angelino'nun Al-Hilal'e transferi bugün gerçekleşmeyecek.