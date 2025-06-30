Yıldız golcü Victor Osimhen'in yeni adresi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayınlanan bir programda, Osimhen ile anlaşmanın neredeyse kesinleştiği bildirildi ve Nijeryalı forvetin yeni durağı açıklandı.
Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu. Osimhen'in Al-Hilal'e gideceğini iddia eden Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek. Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" dedi.
Son Dakika › Spor › Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)