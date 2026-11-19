3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, geçen hafta evinde oynadığı Bursa Yıldırım SK müsabakasında yaşanan sarı kart hatasını düzeltti. Siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan giren sol bek Nurullah, 86'ncı dakikada sarı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç listesinde kayıtlara orta saha oyuncusu Osman'ın sarı kart gördüğü işlendi.

İzmir temsilcisi, sarı kartı Nurullah'ın gördüğünü bildirerek hatayı düzelttirdi. Sarı kartının silinmesiyle Osman cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Ligde cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'ya konuk olacak Altay'da Osman'ın yanı sıra Onur, Salih, Anıl Serhan ve Mert sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakat olan Caner ve Sefa ise forma giyemeyecek.