Görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım - Son Dakika
Üye Girişi

Görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım

05.06.2023 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirdiği Osman Aşkın Bak, düzenlenen törenle görevi Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan görevi devraldı. Bak yaptığı ilk açıklamada Kasapoğlu'na teşekkür ederken, "5 yıl önce bu konuşmayı ben yapmıştım." demesi salondakileri güldürdü. Osman Aşkın Bak, 65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Yeni Kabine'nin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dr. Mehmet Kasaoplu'ndan görevi devraldı. Eski ve yeni bakan kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ HEM TESİS HEM SPORCU OLARAK DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI GÖSTERDİ

Osman Aşkın Bak yaptığı ilk açıklamada, "Sayın bakanıma teşekkür ediyorum, çok güzel bir konuşma yaptı. 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım. Kendisiyle çok güzel bir dostluğumuz olmuştu, birlikte çalışmıştık. Meclis'te görev yaptığımız süreçte de birlikte çalışmıştık. Birçok projede bir abi-kardeş gibi çalıştık. Güzel işler yaptı arkadaşlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz hem tesis hem sporcu olarak dünya çapında bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'ndan görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım

"BU AZİZ MİLLETE HİZMET ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR ŞEREF"

Dr. Mehmet Kasapoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bugün Bismillah diyoruz, yeni bir başlangıç yapıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız gibi. 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Gençlik ve spor için yeni bir yüzyılı başlatmak üzere yeni bir adım atıyoruz. Bu görevler her biri büyük bir onur. Bu aziz millete hizmet etmek çok ama çok büyük bir şeref. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, bize bu görevi layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl önce bu manzarayı yine yaşadık. Çok şükür aynı güzellikle bir manzara tekrar cereyan ediyor. Yüreği güzel değerli abime bugün bu görevi devrederken yaşadığım mutluluk tarif edilemezdir." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Aydın Gökmenoğlu: Az dolasmadın reisin etrafında 5 yıldır osman bey bakan olmak icin hayırlı olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
15:15 Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
15:11 Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay
15:07 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
15:05 Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
15:05 CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim
15:01 Hakan Fidan'ın Abdullah Çatlı olduğu yönündeki şehir efsanesini bitirecek detay
14:59 Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü
14:55 CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim
14:51 Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 15:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın esprisi salonu güldürdü: 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement