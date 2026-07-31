Osman Aşkın Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Aşkın Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik"

Osman Aşkın Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane’de düzenlenen Yaz Spor Okulları Şöleni’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik. Şu ana kadar olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuzu tamamladık.

Kağıthane'de düzenlenen Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik. Şu ana kadar olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuzu tamamladık. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından yaz dönemi spor faaliyetleri kapsamında Yaz Spor Okulları Şöleni programı düzenlendi. Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende basketbol, futbol, karate, taekwondo, yüzme, voleybol, güreş, jimnastik, atletizm, okçuluk ve diğer branşlarda eğitim alan çocuklar çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik kapsamında başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

"Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok kıymetli, önemli"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması ve gençlere verdiği değer nedeniyle Türkiye bir spor devri yaşamaktadır. Bugün Türkiye'nin her köşesinde ilçesinde, beldesinde, köyünde spor tesisleri var. Şehirlerinde olimpik tesisler var. Yine Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Takdir edersiniz ki yatırımlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve pek çok stadyum Türkiye'ye kazandırıldı. Yaz spor okulları çok önemli. Tribündeki anne, babaları görünce gerçekten mutlu oldum. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Spor yapmalarını sağlayın. Özellikle de sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok kıymetli, önemli. Çünkü spor çocuklarımızın özgüvenini arttırıyor. Onların kişiliklerinin gelişmesinden, özgüvenlerinin artmasından memnunlar. Dolayısıyla, belediyemizin, bizlerin, bakanlığımızın düzenlediği bu yaz spor okullarına çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık olarak 1 milyar TL civarında spor tesisi yatırımını Kağıthane'ye kazandırıyoruz"

Konuşmasının devamında çocukların yüzme öğrenmesinin önemine değinen Bakan Bak, "Özellikle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik. Yüzme bilmeyen bir çocuğun hayatını kaybetmesi, boğulması hepimizi üzer. O yüzden biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları yaptık. Şu ana kadar olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuzu tamamladık. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesine de başlıyoruz. Yani Türkiye'nin her bir köşesine yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 1 milyar TL civarında spor tesisi yatırımını Kağıthane'ye kazandırıyoruz. Başkanımızla beraber yenilerini de inşallah kazandıracağız. Çünkü başkanımız ve ekibi çok güzel çalışıyor" diye konuştu.

Mevlüt Öztekin: "Sayın bakanımız sağ olsun destek veriyor, her zaman yanımızda oluyor"

Şölende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediye olarak ilçede yaptıkları yatırımlardan söz ederek, "Sporla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Nurtepe Mahallemiz'e çok güzel bir yüzme havuzu yapıyoruz. Spor kompleksi yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah temeli atmış olacağız. Bulunduğumuz Hasbahçe Futbol Sahasını tartan pisti, yine Yahya Kemal Abide-i Hürriyet sahasını, Sadabat sahasını hepsini birebir yeniledik. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki futbol sahamızı da yenilemeye başladık. Seyrantepe Mahalle'mizde çok güzel bir yüzme havuzu ve spor kompleksi planımız var. Bu projelerimizde sayın bakanımız sağ olsun destek veriyor. Her zaman yanımızda oluyor. Teşekkürlerimizi Kağıthane adına sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Kağıthane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Aşkın Bak: 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü Can havliyle kaçtı Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:53:54. #7.12#
SON DAKİKA: Osman Aşkın Bak: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle, bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon çocuğumuza hizmet ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.