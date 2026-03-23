3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil

23.03.2026 00:04
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi oynadıkları, 90 dakikayı domine ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyerek, ''Bugün futbol kaybetti. Futbol oynayan takım kaybetti. Tek düşüncesi savunma, '1 puanla buradan gidelim' düşüncesinde olan takım maalesef kazandı'' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

'FUTBOL KAYBETTİ, FUTBOL OYNAYAN TAKIM KAYBETTİ'

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Üzgünüz. Bu kadar iyi oynadığımız, 90 dakikasını domine ettiğimiz bir maçı kaybetmek gerçekten üzücü. Bugün futbol kaybetti. Futbol oynayan takım kaybetti.' dedi.

'BU BİZİ GERÇEKTEN ÜZDÜ'

Sözlerine devam eden Özköylü, Tek düşüncesi savunma, '1 puanla buradan gidelim' düşüncesinde olan takım maalesef kazandı. 90 dakikada 3 şutu, 2 tane isabetli şutu olan bir takım. 90 dakika boyunca ceza sahasına sadece 4 kere girmiş bir takım. Diğer tarafta 35 kere ceza sahasına girmiş bir takım. Yanılmıyorsam 16-17 tane kaleyi bulan şutumuz var. Bütün istatistiklerde ezici üstünlük sağlamış bir takım ama golü, sonucu bulamayan ve kaybeden bir Erokspor var. Bu bizi gerçekten üzdü. Ama baktığımız zaman oynadığımız oyun, ortaya koyduğumuz performans, kazanma arzusu, sahada futbol adına yapılan bütün doğru işler bizim adımıza sevindirici. İlerisi için, kendimize koyduğumuz hedef için çok önemli ve değerli. O yüzden tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten bugün olağanüstü bir futbol oynadılar. İyi bir mücadele ortaya koydular" diye konuştu.

"SONUNA KADAR BU İŞİ KOVALAYACAĞIZ'

Yarı sahalarını geçemeyen bir takıma kaybettiklerini aktaran Özköylü, "Maalesef bir tane saçma sapan bir orta, ortada pozisyon yokken yediğimiz bir gol bizi demoralize etti. Her şeye rağmen devam ettik. Sonuna kadar kovaladık. Pozisyonlara girdik ama olmadı. Biz biliyoruz ki bugünkü oyun, bizi hedefimize ulaştıracak bir oyun. Bugün belki skor anlamında üzüldük ama oyun anlamında sevindiğimiz bir gün. Belki de sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Hem de lider bir takıma karşı. Bu ligde çok önemli işler yapmış bir takıma karşı ortaya koyduk. Bugün eşit bir maç olmadı. Bizim ezici üstünlüğümüzle geçen bir maç ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu. O yüzden üzgünüm. Şimdi önümüze bakacağız. Milli maç arasından dolayı dinleneceğiz. Ondan sonra art arda 1 hafta içerisinde oynayacağımız 3 tane maç olacak. Son 6 maçı en iyi şekilde geçireceğiz. En iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde kazanacağız. Ben takımıma güveniyorum. Bu takım çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çok iyi oynayan bir takımımız var. Futbol adına sahada pozitif verilere sahip bir takım var. O yüzden biz yaptığımız işin arkasında duracağız. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Sonunda nerede, nasıl oluruz bunu görmek lazım.' şeklinde konuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
