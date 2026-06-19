Osman Şimşek'ten Çifte Zafer - Son Dakika
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Osman Şimşek'ten Çifte Zafer

Osman Şimşek\'ten Çifte Zafer
19.06.2026 15:16
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Denizli'li Osman Şimşek, İşitme Engelliler Şampiyonası'nda hem Serbest hem de Grekoromen stilde şampiyon oldu.

İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Denizlili sporcu Osman Şimşek, hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu. 80 kg kategorisinde çifte altın madalya kazanarak organizasyona damga vuran başarılı sporcu, Denizli'ye gurur yaşattı.

16-18 Haziran 2026 tarihlerinde Çorum'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, zorlu müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada 80 kg kategorisinde mücadele eden Denizlili sporcu Osman Şimşek, üstün bir performans sergiledi. Hem serbest hem de grekoromen disiplinlerinde mindere çıkan başarılı güreşçi, tüm rakiplerini mağlup ederek her iki branşta da Türkiye Şampiyonluğu unvanını elde etti ve kürsünün zirvesine çıktı.

Türk sporuna sayısız şampiyon ve milli sporcu kazandıran Denizli Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen ve güreş kariyerini Denizli Yurdum Spor Kulübü'nde sürdüren Osman Şimşek, aldığı bu sonuçla sistemli ve disiplinli çalışmalarının yeni bir meyvesi oldu. Altyapıdan itibaren doğru yönlendirme ve profesyonel antrenman programlarıyla desteklenen genç sporcu, elde ettiği çifte zaferle madalya sevinci yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Şimşek, Denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

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