Osman Zeki Korkmaz: 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz - Son Dakika
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Osman Zeki Korkmaz: 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz

17.09.2022 23:02
Osman Zeki Korkmaz: 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"Beşiktaş'ta hocanın saha kenarında olmaması motivasyon anlamında bir düşüş yaşattı diyebilirim" diyen Korkmaz, şöyle konuştu: "Beşiktaş'ın tahrip edici bir oyun temposu vardı. Bu tempoyu vermemek için belirli pas bağlantılarını kapattık. Beşiktaş'ın atak olgunlaştıracağı anlarda, bağlantıları kapattığımız için Beşiktaş ilk yarıda uzun top yaptı. Bu da ritim yakalamalarına engel oldu. Daha belirgin pas bağlantılarıyla çıksaydık belki skoru yakalayabilirdik. Ülkedeki büyük takımlara sonsuz saygımız var. Başka türlü de mümkün demek istiyoruz. Bugün 9 yerli futbolcu vardı sahada. İlk 3 maç sonunda çok fazla fal açıldı, biz fala değil, 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz. Hikayenin sonu nerede biter bilemem ama kuvvetli bir oyun kültürü kurmak istiyoruz. Bizi en mutlu eden konu da bu. İstanbulspor ailesi olarak Türk futboluna bir katma değer sağlıyoruz."

"SONUCA DEĞİL, SÜRECE ODAKLIYIZ"

"Geçen sene göreve geldiğimizde bir alt ligde kalma planı yapılıyordu" ifadelerini kullanan Korkmaz, "bu sene ise Süper Lig'deyiz. O gün de futbolculara bunu söylemiştim. Geçen sene bir alt lige gitmek isteyen oyuncularımız vardı. Bunlardan birisi de Emir Kaan. Ama kendisine 'Hayır gitmeyeceksin, önümüzdeki sene Süper Lig'de oynayacaksın' dedim. Bugün Beşiktaş'a gol attı. Bugün maça başladığımız 11'deki 10 oyuncu, geçen yıl takımda olan oyunculardı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Çok sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor ama alt liglerde çok önemli oyuncular var. Bu ligde çok rahat oynayacak yetenekler var. Hikayenin sonunda nereye gideriz bilemem ama bu sene bu ligde kalmak, bizim için en büyük başarı olacaktır. Sonuca değil, sürece odaklıyız" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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Kaynak: DHA

Zeki Korkmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Zeki Korkmaz: 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz - Son Dakika

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