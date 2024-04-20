- Osman Zeki Korkmaz: "Rakibin hücumcularının kalecimize en çok yaklaştığı yer penaltı noktası oldu"
İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta kazanılan Hatay maçıyla bu maçtaki hedefinde 3 puan olduğunu söyleyerek, "Rakibin hücumcularının kalecimize en çok yaklaştığı yer penaltı noktası oldu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta kazanılan Hatayspor maçının ardından bu maçta da hedefin kazanmak olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Mantıksal olarak 8-9 hafta önce düşmeyi kabul etmiştik. Oynayacağımız oyununda bununla alakası olmayacağını söylemiştik. Son haftalardaki maçların birçoğunda basın oynadığımızı düşünüyoruz. Karagümrük'ün hücum oyuncularının kalecimize en çok yaklaştığı yer penaltı noktası oldu. İstanbulspor'un boş kaleye atamadığı 3 net pozisyonu var. 2'ye 4, 3'e 5 yakaladığımız ancak sonlandıramadığımız pozisyonlarımız var. İlk yediğimiz golü analiz etmeyeceğim, oyuncularım kendileri analiz etsinler. Ondan sonra çok rahat bitecek bir maçı kaybettik. Başkan odaya geldi. Son 5 haftada zihinlerin temizlenmesini istedi. Siz doğruluk mesajı verin, doğru yapın zamanla bunlar ortaya çıkar dedi. İstanbulspor'un misyonunun ne olduğunu sahada ve dışarıda ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu değil, daha kuvvetli bir şekilde geri geliriz. Taç atışını vermek için rakibi bekleyen bir mantaliteye yapacak bir şeyimiz yok. Pas yaparak çıkamadık, aynı şiddetli yapılan fauller bir tarafa rahat verilirken bir tarafa daha zor veriliyor" ifadelerini kullandı.
"Kalecimiz ilk penaltıda olduğu gibi o penaltıyı da çıkarsaydı bir penaltı daha verilecekti"
Simon Deli'nin ilk yarıda oyundan çıkmak istemesinin verilen penaltı kararıyla alakalı olduğunu aktaran Osman Zeki Korkmaz, "Deli, ilk penaltı pozisyonunda bu pozisyona penaltı veriliyorsa oyundan çıkmak istedi. Kalecimiz ilk penaltıda olduğu gibi o penaltıyı da çıkarsaydı bir penaltı daha verilecekti. Bu benim kendi düşüncem" diye sözlerini noktaladı.
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