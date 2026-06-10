Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya düzeyinde önemli başarılara imza sporcuları ağırladı.

Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, Osmanelispor Karate Takımı sporcuları ve antrenörleri Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun makamında ziyaret etti. Torun başarılı sporcuları tek tek tebrik ederek, "Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya düzeyinde önemli başarılara imza atan sporcularımız ile bir araya geldik. Başta Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş antrenörlerimiz Tuğba Kurnaz ve Murat Salih Kurnaz'a elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ettik. Sporcularımız Osmaneli'nin gururu olmaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK