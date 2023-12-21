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Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor Kadın Futbolunda İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor Kadın Futbolunda İş Birliği Yapacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak kadın futbol branşını faaliyete geçirdiklerini ve Bilecik Kolej Spor ile iş birliği yapacaklarını açıkladı. İki kulüp, a takım ve altyapılar olmak üzere tüm liglerde faaliyet gösterecek. Kadın futbol takımının en kısa sürede Osmaneli'nde faaliyete başlaması planlanıyor.

Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor Kadın Futbolunda İş Birliği Yapacak
21.12.2023 - 11:03,
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1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor arasında kadın futbolunda iş birliği yapıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak kadın futbol branşını faaliyete geçirdiklerini söyledi. Şahin, "Bilecik Kolej Spor'la iş birliği halinde olarak a takım ve altyapılar olmak üzere tüm liglerde faaliyet gösterecek. Bilecik Kolej Spor Başkanı Ebru Diyar ve Teknik sorumlu Ozan Çağrı Gül ile tüm detaylar konuşulup en kısa sürede Osmaneli'nde kadın futbol takımımız faaliyete başlayacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor Kadın Futbolunda İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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