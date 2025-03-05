Osmaneli Derbisi'nde Galip Gelen Osmanelispor - Son Dakika
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Osmaneli Derbisi'nde Galip Gelen Osmanelispor

Osmaneli Derbisi\'nde Galip Gelen Osmanelispor

Bilecik 1. Amatör Lig'de 11'inci hafta Osmaneli Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Osmanelispor derby galibi oldu. Ligde Söğütspor ve Pazaryerispor liderliğini sürdürüyor.

05.03.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 11'inci hafta geride kalırken Osmaneli derbisinin kazanı Osmanelispor oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B Gruplarında 11'inci hafta geride kalırken liderler Söğütspor ve Pazaryerispor sıralamada yerlerini korudu. A grubunun lideri Söğütspor, Karaköy deplasmanında 3-1'lik galibiyet ile dönerken, 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'a 32 yenildi. Kürespor kendi evinde Cihangazispor ile 2-2 berabere kalırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ligden çekilen Başakspor ile karşı karşıya gelirken maçı 3-0 hükmen kazandı. Bu skorlar sonrası Söğütspor ligde 11'de 11 yaparak 33 puanla liderliğini sürdürdü. 26 puanla 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü 19 puanlı Kürespor takip etti. Ligin 12'inci haftasında lider Söğütspor deplasmanda en yakın takipçisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Cumartesi günü Bilecik Sentetik Saha'da saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Grupta aynı gün saat 13.00'da Pazaryeris Sentetik Sahasında Karaköyspor-Kürespor, Bozüyük Sentetik Sahasında Cihangazispor-1299 Bilecik Kulübü, Gölpazarı Belediyespor ise; ligden çekilen Başak Spor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak.

Osmaneli derbisinin kazanı Osmanelispor oldu

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nun 11'inci haftası aynı ilçenin 2 takımın karşılaşması ile başladı. Osmaneli Gençlerbirliği kendi evinde Osmanelispor'a 4-1 mağlup olurken, gruptaki diğer müsabakalarda Bilecik Gençlerbirliği, Akpınarspor 3-2 yendi. Lider Pazaryerispor İçköyspor deplasmanında 5-0'lık skorla kazanırken, Gülümbespor ligden çekilen Vezirhanspor karşısında 3-0'lık hükmen galip sayıldı. Bu skorlar sonrası 29 puanla Pazaryerispor liderliğini sürdürürken, Bilecik Gençlerbirliğispor 23 puanla, Osmanelispor 21 puanla, Osmaneli Gençlerbirliği ev Akpınarspor 18'şer puanla sıralamada yer aldı. Ligin 12'inci haftasında Cumartesi günü saat 13: 00'da Osmaneli Sentetik Sahası'nda Osmaneli Gençlerbirliğispor-İçköspor, Pazaryeri Sentetik Sahası'nda Pazaryerispor-Gülümbespor, Bozüyük Sentetik Sahasında Akpınarspor-Osmanelispor karşı karşıya gelecek. Bilecik Gençlerbirliğispor ligden çekilen Vezirhanspor karşısında 3-0 hükmen yenik sayılacak.

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Maçı, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Mepsan Osmaneli Spor Başkanı Fikret Atabay ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor Başkanı İsmail Kuzu ile birlikte izleyen katılımcılar büyük bir coşku yaşadı.

Kaymakam Kılıç, ilçede sporun gelişimine katkı sağlayan her iki kulübe de başarılar dileyerek şunları söyledi: "İlçemizde sporun gelişimine katkı sağlayan her iki kulübümüze de başarılar dileriz" dedi.

Belediye Başkanı Bekir Torun ise maç sonunda yaptığı açıklamada, sporun toplumsal birlikteliği ve sağlığı teşvik eden önemli bir araç olduğunun altını çizdi. Torun, "Spor, Osmaneli'nin gençleri için sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olmalıdır" dedi.

Osmaneli Gençlerbirliği Spor Başkanı İsmail Kuzu, her iki takımın da gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, sporun ilçemizde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi. Mepsan Osmaneli Spor Başkanı Fikret Atabay ise maçın centilmenlik içinde geçtiğini ve tüm sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmaneli Derbisi'nde Galip Gelen Osmanelispor - Son Dakika

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