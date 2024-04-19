Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü Gözlemciye Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü Gözlemciye Tepki Gösterdi

Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü Gözlemciye Tepki Gösterdi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde mücadele eden Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta oynanan ve yarıda kalan maçın gözlemcisine ateş püskürerek, 'Gözlemci mi, kabadayı mı belli değil' açıklaması yaptı.

19.04.2024 11:00  Güncelleme: 11:03
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Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde mücadele eden Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta oynanan ve yarıda kalan maçın gözlemcisine ateş püskürerek, "Gözlemci mi, kabadayı mı belli değil" açıklaması yaptı.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off müsabakasının ilk haftasında Gölpazarı Belediyespor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Gölpazarı İlçe Stadı'ndan karşı karşıya geldiler. Maçın 87'inci dakikasında sahada 9 kişi bulunan Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu futbolcular ile maçın orta hakemi Erdeniz Gezer arasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı. 3-3'lük skorla devam maçta o dakika Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu 3 oyuncu daha kırmızı kart gördü. Osmaneli Gençlerbirliği Spor sahada 6 kişi kalınca maçın hakemi müsabakayı orta hakemi Erdeniz Gezer maçı iptal etti.

Bir dakika boyunca hareketsiz kaldılar, seremonide hakem elini sıkmadılar"

Yaşanan olaylar sonrası 1. Amatör Lig Play-Off müsabakasının 2'inci haftasında geçtiğimiz pazar günü Osmaneli İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Maç öncesinde seremoni sırasında Osmaneli Gençlerbirliği Sporlu futbolcular maçın orta hakemi Mehmet Karaköz'ün elini sıkmadılar. Maçın başlama düğünden sonra tepkilerini 1 dakika boyunca hareketsiz kaldılar.

"Gözlemci mi, kabadayı mı belli değil"

Yaşanan olaylar sonrası Osmaneli Gençlerbirliği Spor kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanan Bilecik 1. Amatör Play- Off ilk maçımız olan Gölpazarı Belediyespor karşılaşmasında normal süresi 3-3 devam eden maçın son dakikaların da hakem ve gözlemci hakkımızı gasp etmesi ve futbolcularımıza küfür etmesi sonucunda maç tatil edilmiş olup, rakibimize hükmen 3-0 maç verilmiştir. Maç içinde kırmızı kart vermeyip, maçtan 2 gün sonra oyuncularımıza toplam 5 kırmızı kart verilmiş olup, raporlarına yazarak kendilerine yakışanı yapmışlardır. Gözlemci Fatih Gündoğdu ve Hakem Erdeniz Gezer akıl oyunları ile operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Fatih Gündoğdu maçın gözlemcisi mi yoksa kabadayı mı belli değil. Unutmayın ettiğiniz küfür ve tehditleri sizlere misliyle ödetmek boynumuzun borcudur" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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