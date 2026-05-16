Osmanelispor\'dan şampiyonluk kutlaması

16.05.2026 13:40  Güncelleme: 13:42
Bilecik 1. Amatör Lig play-off finalinde Osmanelispor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u penaltılarla yenerek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Şampiyonluk galasında başkan, protokol ve taraftarlar bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off finalinde Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Osmanelispor için şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Osmanelispor'un Osmaneli Gençlerbirliğispor'u penaltılarla mağlup ederek BAL'a yükselmesinin ardından günlerdir ilçede kutlamalar gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gecede düzenlenen şampiyonluk galasına Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, Teknik Direktör Hasan Kol, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği programda futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk coşkusu gece boyunca sürdü. Katılımcılar, takımın elde ettiği başarının Osmaneli için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Şampiyonluk yolunda büyük emek veren futbolcularımıza teknik ekibimizi, yönetimimizi ve her zaman takımının yanında olan taraftarlarımızı tebrik ediyor; Osmanelispor'a BAL'da başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

